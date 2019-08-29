Danıştay'ın HES kararı Küplüce köylülerini sevindirdi

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde Mansurat Deresi üzerinde kurulan Hidroelektrik Santrali (HES) ve regülâtörü projesi için yöre sakinlerinin "ÇED olumlu" kararının iptali başvurusunu reddeden Rize İdare Mahkemesi'nin kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından bozuldu. Karar, yöre sakinlerini sevindirirken, davacıların avukatı Halis Yıldırım da "Bu kararın gereğini yerine getirilmesini istiyoruz. Mücadeleyi hep kararlılıkla sürdüren davacılara ve Şavşat halkına hayırlı olsun" dedi.

Şavşat ilçesine bağlı Küplüce Köyü'nde Mansurat Deresi üzerinde 10 yıl önce yapımına başlanılan 2M Hidroelektrik Santrali (HES) ve regülâtörü projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporu" verdi. Bölgede yapımı planlanan HES'in önünü açan bu kararın köyleri susuz bırakacağı ve doğal yaşamın olumsuz etkileneceğini öne süren köylüler, Rize İdare Mahkemesi'nde "yürütmeyi durdurma ve iptal" davası açtı. Mahkeme, bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Yapılan inceleme ile hazırlanan raporun ardından mahkeme, "ÇED olumlu" kararının iptali başvurusunun reddine hükmetti. Köylüler bunun üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na itirazda bulundu. İtirazı inceleyen Danıştay, HES projesi ile ilgili yerel mahkeme kararını bozdu. 10 yıl süren hukuk mücadelesi yürüten yöre sakinleri, Danıştay'ın bozma kararı ile sevindi.

HES ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTILAR

Kararın ardından HES sahasında toplanan köylüler, basın açıklamasında bulundu. 2 yıldır faaliyette olan HES şirketinin çalışmalarının bir an önce durdurulmasını istedi. HES şirketi önünde halay çekerek ellerinde "Doğanın talanına hayır', "Dereler özgür akacak', "Bu vadide satılık su yok" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, "Dereler özgürdür özgür akacak" sloganı atarak Danıştay'ın bozma kararını kutladı.

'ŞAVŞAT HALKINA HAYIRLI OLSUN'

Davanın avukatı Halis Yıldırım, yerel mahkemenin kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından bozulduğunu belirterek, "Çok azı tamamlanmış olan bu projelerin işletmeye alınmasıyla, çevrede yarattığı olumsuz etkilerin görülmeye başlanması, bu konudaki kaygılarımızın ne kadar haklı olduğunu göstermektedir. Planları tamamlanmış ama henüz inşaatına başlanmamış projelerin de yapılarak devreye girmesiyle; havası, suyu ve doğal güzellikleriyle övündüğümüz memleketimizden geriye sadece yıllar önce çekilmiş resimler kalacaktır. Murgul'a ve Çoruh havzasına baktığımızda bu hazin tabloyu görmekteyiz. Bu gidişe dur diyemezsek; doğal yaşamla birlikte, yüzyıllar öncesinden günümüze kadar varlığını sürdüren tarihi ve kültürel varlıklarımızı da yok edecektir. Şavşat'ımızın çok sayıda köy halkının temyiz istemi üzerine açılan davalarda mahkeme, halkın ve tüm canlılar lehine bozma kararı verdi. Bazı yerlerde biten HES'e rağmen bitmeyen bir dava süreci yaşadık. Bu durum yaşanan büyük hukuksuzluk örneğini de gözler önüne sermiştir. Şimdi bu kararın gereğini yerine getirilmesini istiyoruz. Mücadeleyi hep kararlılıkla sürdüren davacılara ve Şavşat halkına hayırlı olsun" dedi.

Yıldırım, Artvin ve ilçe sakinlerinin, HES'lere karşı vermiş olduğu mücadelenin temsilcileri olduklarını da kaydederek, bölgede devam eden ve yapılması planlanan HES projelerinin iptali için direneceklerini de sözlerine ekledi.

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DHA