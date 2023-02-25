Daniyal Cherivkhanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniyal Cherivkhanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniyal Cherivkhanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniyal Cherivkhanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniyal Cherivkhanov 2 Kasım 1998 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belarus,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Черивханов Даниял Темирбулатович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniyal Cherivkhanov Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Lida futbol takımında oynamaktadır. FK Lida takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Daniyal Cherivkhanov'nin FK Lida ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniyal Cherivkhanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniyal Cherivkhanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniyal Cherivkhanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniyal Cherivkhanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Neman II

1 Nisan 2021 yılında FK Lida

28 Şubat 2022 yılında Slonim

14 Şubat 2023 yılında FK Lida

Daniyal Cherivkhanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniyal Cherivkhanov şuan FK Lida takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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