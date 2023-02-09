Dankler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dankler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dankler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dankler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dankler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dankler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dankler

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dankler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dankler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dankler 24 Ocak 1992 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dankler Luís de Jesus Pedreira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dankler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Dankler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dankler'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dankler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/dankler33/

Danklerboyu ve yaşı kaç

Dankler Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dankler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dankler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dankler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında EC Vitória

1 Temmuz 2013 yılında Botafogo

19 Mart 2015 yılında Botafogo B

20 Nisan 2015 yılında Joinville-SC

31 Aralık 2015 yılında Botafogo

1 Şubat 2016 yılında Estoril Praia

25 Temmuz 2017 yılında Lens

17 Ocak 2018 yılında Estoril Praia

31 Ağu 2018 yılında Vitória Setúbal

15 Şubat 2019 yılında Vissel Kobe

16 Şubat 2021 yılında Cerezo Osaka

1 Temmuz 2021 yılında Al-Ahli SFC

31 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında EC Vitória

Dankler kimdir

Dankler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dankler şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dankler nereli

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