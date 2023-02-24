Danko Segic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danko Segic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danko Segic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danko Segic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danko Segic 19 Temmuz 1989 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Danko Segić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danko Segic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danko Segic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ljubic Prnjavor futbol takımında oynamaktadır. FK Ljubic Prnjavor takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Danko Segic'nin FK Ljubic Prnjavor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danko Segic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danko Segic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danko Segic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danko Segic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Ljubic Prnjavor

Danko Segic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danko Segic şuan FK Ljubic Prnjavor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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