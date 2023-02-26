Dankwa Stephen Badu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dankwa Stephen Badu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dankwa Stephen Badu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dankwa Stephen Badu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dankwa Stephen Badu 7 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dankwa Stephen Badu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Dankwa Stephen Badu'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dankwa Stephen Badu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dankwa Stephen Badu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dankwa Stephen Badu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dankwa Stephen Badu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dankwa Stephen Badu şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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