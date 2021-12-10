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  3. Danla Bilic eleştirdi Seren Serengil ağır konuştu! "Köpeğim bile sizden ünlü"

Danla Bilic eleştirdi Seren Serengil ağır konuştu! "Köpeğim bile sizden ünlü"

Danla Bilic, sosyal medya hesabından Seren Serengil’i eleştiren bir paylaşımda bulunması üzerine sessiz kalmayan Serengil ağır bir göndermede bulunarak, "Köpeğim bile sizden ünlü" dedi.

Danla Bilic eleştirdi Seren Serengil ağır konuştu! "Köpeğim bile sizden ünlü"

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic paylalşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Ünlü youtuber Danla Bilic, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Seren Serengil herkesi tanıyor ama kimseyi tanımıyor mu? Mükemmel” ifadelerini kullandı. Danla Bilic’in yazdığı paylaşımdan sonra attığı tweeti kısa sürede sildiği gözlemlendi.

Danla Bilic eleştirdi Seren Serengil ağır konuştu! Köpeğim bile sizden ünlü

“ÖNEMLİ ŞAHSİYETLERİ TANIR”

Danla Bilic’in sosyal medyada paylaştığı yazıyı gören Seren Serengil, durumu sessiz kalmadı ve karşılık verdi. Seren Serengil, Instagram hesabından hikaye atarak cevap verdi.

Seren Serengil’in paylaştığı hikayede, “Seren Serengil önemli şahsiyetleri tanır. Noynoy (Seren Serengil’in köpeği) bile sizden ünlü. Nerenizi tanıyayım…” ifadelerini kullandı.

Danla Bilic eleştirdi Seren Serengil ağır konuştu! Köpeğim bile sizden ünlü

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