Danla Bilic kaç yaşında? Çektiği makyaj videoları ile tanınan ardından da seyahat videoları çekerek kanalına yeni bir soluk getiren Danla Bilic sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında "19. Yaşıma giricek olmanın heyecanıyla güzel bir şeylere vesile olmak istedim. Ailem, arkadaşlarım, marka ekipleri ve takip eden seven hediye gondermek isteyen herkes bu doğum günümde hediye kabul etmediğimi buradan söylemek isterim. Yeni yaşımda beni gerçekten mutlu etmek isterseniz Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KACUV) ile başlattığımız kampanyamıza siz de destek olabilirsiniz." ifadelerini kullandı. Danla Bilic'in esprili açıklaması sonrası birçok internet kullanıcısı arama yapmaya başladı. Peki Danla Bilic kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

DANLA BİLİC KAÇ YAŞINDA?

Danla Bilic'in kaç yaşında olduğu yaptığı paylaşımın ardından merak konusu oldu.

Instagram hesabında yaklaşan doğum günü için dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Danla Bilic, "Hello 19. Yaşıma giricek olmanın heyecanıyla güzel bir şeylere vesile olmak istedim. Ailem, arkadaşlarım, marka ekipleri ve takip eden seven hediye gondermek isteyen herkes bu doğum günümde hediye kabul etmediğimi buradan söylemek isterim. Yeni yaşımda beni gerçekten mutlu etmek isterseniz Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KACUV) ile başlattığımız kampanyamıza siz de destek olabilirsiniz. Az, cok kalbinizden ne koparsa benim icin en guzel dogum gunu hediyesi. Toplayabildiğimiz yardımın tümü, İstanbul’a tedavisi için gelen maddi gücü olmayan çocuklarımızın ihtiyaçları için kullanılacak. Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Şimdiden yanımda olan herkese çokça kalp..." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada Danla Bilic ismiyle ünlenen Neslihan Damla Aktepe 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da doğmuştur.

Danla Bilic'in doğum gününe ilişkin kullandığı ifadeler takipçilerinin kafasını karıştırmasının nedeni Danla Bilic'in paylaşımında yaş konusunu ti'ye alması oldu.

Danla Bilic'in paylaşımlarında çoğunlukla esprili bir dil kullandığını bilenler, bu paylaşımdaki ifadeleri olağan karşıladı.

DANLA BİLİÇ KİMDİR?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır. Danla Bilic şimdiler de ise Makyaj Avcıları adlı yarışma programında sosyal medya fenomenleri Kedi Mari ve Berk Yılmaz ile birlikte jüri üyeliği yapmaya hazırlanmaktadır.