Danla Bilic ve Cemal Can'dan tatil pozu!

Survivor 2020 yarışması için beş aydan uzun süredir Dominik Cumhuriyeti’nde kalan Cemal Can Cansever, İstanbul Galataport’ta yapılan büyük finalin sonrasında ailesi ve arkadaşlarıyla özlem gidermeye başladı.

Koronavirüs süresi boyunca Dominik'te olan Cemal Can, normalleşme sürecinde yeni hayatına uyum sağlamaya çalışıyor.

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın annesi, babası ve ablası ile İzmir’de tatil yaptığı öğrenildi. Bu bilginin ardından yakın arkadaşı olarak bilinen sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in yanına Çeşme’ye gittiği duyuldu.

SÖZÜNÜ TUTTU

Sevilen ikilinin, Çeşme geceleri ve sahillerinde geçirdikleri keyifli zamanları, Danla Bilic sosyal medya hesabından paylaştı.

Çeşme tatilini yarım bırakarak İstanbul’a Survivor finalini izlemeye gelen Danla Bilic, “Cemal Can’ı da alıp tatile geri döneceğim” söylemişti. Yakın dostunun tatili fazlasıyla hak ettiğini söyleyen Bilic sözünde durdu.

İzmir Çeşme’de birlikte keyifli anlar geçiren Danla Bilic ve Cemal Can’ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar ise hayranlarının beğenisini aldı.

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da doğmuştur. Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir. Dünyaca ünlü platformu YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin beğenisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden ürünlerini satışa sunmuştur.