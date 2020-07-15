Danla Bilic ve Cemal Can'dan zafer pozu! Survivor kupasını kaldırdılar

Danla Bilic ve Cemal Can'dan şampiyonluk sonrası beklenen fotoğraf geldi. Survivor 2020'nin final gecesi dün akşam Tv8 ekranlarında yayınlandı. Çekimlerinin İstanbul'da gerçekleştiği gecede finalistler Cemal Can ve Barış oldu.

Heyecanlı bekleyişin ardından aylar süren mücadelenin şampiyonu Cemal Can oldu. İlk günden beri desteğini esirgemeyin ve dostluklarıyla da herkesi kendine hayran bırakan Danla Bilic ve Cemal Can'dan şampiyonluk pozu da gecikmedi.

Danla Bilic, Cemal Can'ın şampiyonluğunun ilan edilmesiyle gözyaşlarını tutamadı. Muhteşem gecenin sonunda da ikiliden beklenen fotoğraflar geldi.

Danla Bilic ve Cemal Can'ın dostlukları twitter'da da en çok konuşulan konular arasındaydı. İşte twitter'da bu güzel dostlukla ilgili gelen yorumlar;

danla bilic cemali sampiyon etti bildiğin ... 10/10 arkadaslık

#CemalYaz1890aYolla pic.twitter.com/BKgEeViQQv — Umutizm (@satanrhea) July 13, 2020