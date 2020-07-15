Danla Bilic ve Cemal Can'dan zafer pozu! Survivor kupasını kaldırdılar
Danla Bilic yakın arkadaşı Cemal Can'ın şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Aylardır süren mücadelenin ardından Survivor 2020'de büyük final dün akşam yaşandı. Barış ve Cemal'in final koltuğunu paylaştığı gecede şampiyon Cemal Can oldu. Danla Bilic ilk günden beri destek olduğu Cemal Can'ı final gecesinde de yalnız bırakmadı.
Danla Bilic ve Cemal Can'dan şampiyonluk sonrası beklenen fotoğraf geldi. Survivor 2020'nin final gecesi dün akşam Tv8 ekranlarında yayınlandı. Çekimlerinin İstanbul'da gerçekleştiği gecede finalistler Cemal Can ve Barış oldu.
Heyecanlı bekleyişin ardından aylar süren mücadelenin şampiyonu Cemal Can oldu. İlk günden beri desteğini esirgemeyin ve dostluklarıyla da herkesi kendine hayran bırakan Danla Bilic ve Cemal Can'dan şampiyonluk pozu da gecikmedi.
Danla Bilic, Cemal Can'ın şampiyonluğunun ilan edilmesiyle gözyaşlarını tutamadı. Muhteşem gecenin sonunda da ikiliden beklenen fotoğraflar geldi.
Danla Bilic ve Cemal Can'ın dostlukları twitter'da da en çok konuşulan konular arasındaydı. İşte twitter'da bu güzel dostlukla ilgili gelen yorumlar;
Danla bugün kendine oglunun mezuniyet törenine katilan gururlu anne makyajı yapmiş#survivior2020 @danlabilic #survivor2020final #cemalcan pic.twitter.com/Gb4RRT6h6R— Alla Balzhık☚☚? (@allabal1) July 13, 2020
danla bilic cemali sampiyon etti bildiğin ... 10/10 arkadaslık— Umutizm (@satanrhea) July 13, 2020
#CemalYaz1890aYolla pic.twitter.com/BKgEeViQQv
Ne olursa olsun hep destek vermeye devam etti. Her zaman elinden geleni yaptı. Ve şuan karşılığının alıyor ve Danlanın bu bakışından belli oluyor bu,Ne kadar çok Gurur duyduğunu?— Rüm...? (@rummeyssa_) July 13, 2020
Dostluğunuz çok güzel hep böyle kalır inşallah?@danlabilic seviliyorsun!#survivor2020 pic.twitter.com/jRdKhqTPLB
Aylar sonra Cemalcan'ı ilk kez gören Danlan'nın Cemalcan'a bakışı seviliyorsunuz? @danlabilic #CemalYaz1890aYolla pic.twitter.com/4tRXTwBJjQ— Elif Gülce AÇIKGÖZ (@GulceAcikgoz) July 13, 2020
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