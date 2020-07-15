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  3. Danla Bilic ve Cemal Can'dan zafer pozu! Survivor kupasını kaldırdılar

Danla Bilic ve Cemal Can'dan zafer pozu! Survivor kupasını kaldırdılar

Danla Bilic yakın arkadaşı Cemal Can'ın şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Aylardır süren mücadelenin ardından Survivor 2020'de büyük final dün akşam yaşandı. Barış ve Cemal'in final koltuğunu paylaştığı gecede şampiyon Cemal Can oldu. Danla Bilic ilk günden beri destek olduğu Cemal Can'ı final gecesinde de yalnız bırakmadı.

Danla Bilic ve Cemal Can'dan zafer pozu! Survivor kupasını kaldırdılar

Danla Bilic ve Cemal Can'dan şampiyonluk sonrası beklenen fotoğraf geldi. Survivor 2020'nin final gecesi dün akşam Tv8 ekranlarında yayınlandı. Çekimlerinin İstanbul'da gerçekleştiği gecede finalistler Cemal Can ve Barış oldu.

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Heyecanlı bekleyişin ardından aylar süren mücadelenin şampiyonu Cemal Can oldu. İlk günden beri desteğini esirgemeyin ve dostluklarıyla da herkesi kendine hayran bırakan Danla Bilic ve Cemal Can'dan şampiyonluk pozu da gecikmedi. 

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Danla Bilic, Cemal Can'ın şampiyonluğunun ilan edilmesiyle gözyaşlarını tutamadı. Muhteşem gecenin sonunda da ikiliden beklenen fotoğraflar geldi.

Danla Bilic ve Cemal Can'ın dostlukları twitter'da da en çok konuşulan konular arasındaydı. İşte twitter'da bu güzel dostlukla ilgili gelen yorumlar;

 

 

 

 

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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