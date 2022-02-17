Danla Bilic'in yıllar sonra ikizi ortaya çıktı! Sosyal medya hesabında paylaştı! Görenler gözlerine inanamadı! "Bu zamana kadar neden sakladın?" Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Twitter hesabında paylaştığı gönderiyle takipçilerini şaşkına çevirdi. Kendisine tıpa tıp benzeyen bir kadını alıntılayarak "Bu olacağım ben" yazan Bilic'e takipçilerinden "Bir ikizin olduğunu neden bu zamana kadar sakladın?" şeklinde esprili yanıtlar geldi.

1 11 Kısa bir süre önce sevgilisi Yusuf Engin ile yollarını ayıran Danla Bilic, sosyal medyada takipçileriyle hayatını paylaşmaya devam ediyor.