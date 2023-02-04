Danley Jean Jacques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danley Jean Jacques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danley Jean Jacques adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danley Jean Jacques Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danley Jean Jacques 20 Mayıs 2000 tarihinde Petit-Goâve şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Haiti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danley Jean Jacques Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAS ASSIST & GOAL yapmaktadır. Danley Jean Jacques, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danley Jean Jacques'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Danley Jean Jacques Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Danley Jean Jacques isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danley Jean Jacques Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danley Jean Jacques futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Don Bosco FC

25 Ağu 2021 yılında FC Metz B

7 Temmuz 2022 yılında FC Metz

Danley Jean Jacques Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danley Jean Jacques şuan FC Metz takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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