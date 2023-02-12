Danny Armstrong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Armstrong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Armstrong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Armstrong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Armstrong 11 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Armstrong şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Armstrong Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Danny Armstrong, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Danny Armstrong'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Armstrong Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Danny Armstrong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danny Armstrong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Armstrong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hamilton A. U20

31 Ağu 2015 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2015 yılında Wolves U21

31 Ocak 2018 yılında Dunfermline A.

6 Mayıs 2018 yılında Wolves U21

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

8 Kasım 2018 yılında Raith Rovers

22 Ocak 2019 yılında Ross County

1 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

3 Ekim 2019 yılında Raith Rovers

1 Temmuz 2021 yılında Kilmarnock FC

Danny Armstrong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Armstrong şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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