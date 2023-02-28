Danny Cabezas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Cabezas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Cabezas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Cabezas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Cabezas 29 Ocak 1993 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Danny Alejandro Cabezas Bazán şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Cabezas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danny Cabezas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danny Cabezas'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Cabezas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Cabezas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Danny Cabezas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Cabezas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CD River Plate

14 Mayıs 2013 yılında Vélez II

10 Mart 2014 yılında CD River Plate

8 Temmuz 2014 yılında LDU Quito

15 Haziran 2015 yılında CD River Plate

16 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

29 Nisan 2018 yılında Guayaquil SC

7 Ocak 2019 yılında Atl. Porteño

9 Temmuz 2019 yılında AD 9 de Octubre

3 Ocak 2022 yılında Independiente

2 Ocak 2023 yılında Dep. Garcilaso

Danny Cabezas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Cabezas şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Danny Cabezas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 10 numaralı formasıyla 28 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.