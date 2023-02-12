Danny Devine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Devine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Devine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Devine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Devine 7 Eylül 1992 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Kuzey İrlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Gerard Devine şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Devine Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PW SOCCER CONSULTANCY, S.L yapmaktadır. Danny Devine, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 17 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Danny Devine'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Devine Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Danny Devine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Danny Devine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Devine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Preston

1 Temmuz 2012 yılında Fleetwood

19 Eylül 2012 yılında Wrexham

31 Aralık 2012 yılında Fleetwood

8 Ocak 2013 yılında Inverness Cal.

1 Temmuz 2016 yılında Partick Thistle

1 Temmuz 2018 yılında Dunfermline A.

17 Ağu 2020 yılında Inverness Cal.

Danny Devine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Devine şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Lisburn Distillery, Linfield

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.