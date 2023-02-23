Danny Henriques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Henriques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danny Henriques kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danny Henriques ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danny Henriques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Henriques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danny Henriques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Henriques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Henriques adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Henriques Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Henriques 29 Temmuz 1997 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hollanda,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Danny Agostinho Henriques şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Henriques Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSirius Football Management yapmaktadır. Danny Henriques, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danny Henriques'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Danny Henriques Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dannyhenriques34/

Danny Henriques Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Henriques isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Danny Henriques Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Henriques futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Excelsior U17

1 Temmuz 2014 yılında Excelsior U19

1 Temmuz 2016 yılında SC Cambuur U21

1 Temmuz 2017 yılında Vilafranquense

1 Temmuz 2018 yılında B. SAD U23

27 Ocak 2020 yılında B SAD

18 Ocak 2023 yılında FC U Craiova

Danny Henriques kimdir

Danny Henriques Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Henriques şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Excelsior Rotterdam (2002-2016)

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Danny Henriques nereli

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