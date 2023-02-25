Danny Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danny Luna kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danny Luna ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danny Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danny Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Luna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Luna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Luna 25 Mayıs 1991 tarihinde Naranjal şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Danny Gabriel Luna Morán şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Luna Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danny Luna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 25 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Danny Luna'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Danny Luna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Luna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Danny Luna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Luna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Rocafuerte FC

1 Temmuz 2008 yılında Rocafuerte U20

1 Ocak 2010 yılında Rocafuerte FC

31 Ocak 2012 yılında Deportivo Quito

22 Ocak 2013 yılında Uni. Católica

17 Ocak 2014 yılında Mushuc Runa SC

15 Temmuz 2014 yılında CD River Plate

3 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında AD 9 de Octubre

25 Haziran 2022 yılında LDU Quito

Danny Luna kimdir

Danny Luna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Luna şuan LDU Quito takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Danny Luna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danny Luna nereli

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