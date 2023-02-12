Danny Mullen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Mullen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danny Mullen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danny Mullen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danny Mullen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Mullen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danny Mullen

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Mullen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Mullen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Mullen 1 Mart 1995 tarihinde Coatbridge şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Mullen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini StormSportsX yapmaktadır. Danny Mullen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Partick Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Partick Thistle FC takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danny Mullen'nin Partick Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Mullenboyu ve yaşı kaç

Danny Mullen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Danny Mullen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Danny Mullen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Mullen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Livingston U20

1 Temmuz 2013 yılında Livingston FC

12 Aralık 2017 yılında St. Mirren

10 Ocak 2018 yılında Livingston FC

11 Ocak 2018 yılında St. Mirren

4 Ağu 2020 yılında Dundee FC

21 Temmuz 2022 yılında Partick Thistle

Danny Mullen kimdir

Danny Mullen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Mullen şuan Partick Thistle FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Danny Mullen nereli

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