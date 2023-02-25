Danny Vukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Vukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Vukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Vukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Vukovic 27 Mart 1985 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avustralya,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Vukovic / Даниел Вуковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Vukovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Danny Vukovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Danny Vukovic'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Vukovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://mobile.twitter.com/vuka20?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1373584448600555527%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http%3A%2F%2Finstant-articles%2F

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http://www.instagram.com/vuka1/

Danny Vukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Vukovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Danny Vukovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Vukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında B. White Eagles

1 Temmuz 2005 yılında Central Coast

1 Temmuz 2010 yılında Konyaspor

1 Ağustos 2010 yılında Wellington P.

1 Temmuz 2011 yılında Perth Glory

3 Mart 2014 yılında Vegalta Sendai

29 Mayıs 2014 yılında Perth Glory

1 Temmuz 2015 yılında Melbourne

19 Temmuz 2016 yılında Sydney FC

1 Temmuz 2017 yılında KRC Genk

20 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında NEC Nijmegen

5 Ağustos 2022 yılında Central Coast

Danny Vukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Vukovic şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danny Vukovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Westfields Sports High (1997-1999), Bonnyrigg White Eagles (1999-2002)

Avustralya takımında 18 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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