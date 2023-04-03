Dano Lourens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dano Lourens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dano Lourens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dano Lourens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dano Lourens 4 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dano Lourens Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dano Lourens, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dano Lourens'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dano Lourens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dano Lourens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında NAC Breda Altyap
1 Temmuz 2021 yılında VV Kloetinge
1 Temmuz 2022 yılında Sparta U21
Dano Lourens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dano Lourens şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?JVOZ (-2015), NAC (2015-), VV Kloetinge (-2022)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.