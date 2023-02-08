Danrlei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danrlei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danrlei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danrlei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danrlei 21 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Danrlei Medeiros Moreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danrlei Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMILSPORTS yapmaktadır. Danrlei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danrlei'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danrlei Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Danrlei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Danrlei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danrlei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Mayıs 2021 yılında Paysandu SC

1 Ocak 2023 yılında Chapecoense

Danrlei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danrlei şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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