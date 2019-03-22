Dans ederek Matematik öğreniyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerine Türkiye'de ilk defa "Dans ederek öğrenme ve çözme" metodu öğretiliyor. Müzik eşliğinde çocukların önlerinde bulunan değişik şekillerdeki grafiklerin şekline göre hareket eden öğrenciler, hem eğleniyor, hem de grafikleri öğreniyorlar.

BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci, öncelikli hedeflerinin çocukların üretmesini ve bunun da ülkeye olumlu şekilde yansımasını hedeflediklerini söyledi. Cevizci, "Bu kapsamda Matematik dersini günlük yaşamdan ilham alarak, günlük yaşamsal bir problemi matematiksel probleme dönüştürüyoruz. Bu matematiksel problemi çözüp tekrar günlük yaşama uyguluyoruz. Dolayısı ile günlük yaşamdan aldığımız bir problemi matematik vasıtası ile çözüp iyileştirme yapmaya çalışıyoruz. Bunun için biz bir Matematik müzesi oluşturduk. Bu müzenin Türkiye'de örneği az. Olanlar bizimkinden farklı, çünkü burada proje tabanlı öğrenme yapıyoruz. Problemleri veya teoremleri çocuklara oyun yardımı ile öğretmeye çalışıyoruz. Burada 20'nin üzerinde materyal var. Çocuklarımızı bu ortamda eğitip matematiği sevdirmeye çalışıyoruz. Bunu sadece kendi öğrencilerimizde uygulamıyoruz. Her hafta Menteşe ilçemizdeki ortaokullardan da 50 öğrenciyi buraya davet edip burada aktivite yaptırıyoruz. Dans yardımı ile fonksiyonların grafiklerini öğrencilerimize öğretiyoruz. Burada hem dans ediyorlar, hem de dans ederek grafikleri öğreniyorlar. Bu kalıcılık açısından çok önemli. Çünkü oyun yardımı ile öğrenilen Matematiğin kalıcılığı daha yüksek" dedi.

Kaynak: İHA