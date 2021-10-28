Dansimetre ne demek, TDK'ya göre Dansimetre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dansimetre ne demek? Dansimetre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dansimetre kelimesi. Peki dansimetre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dansimetre nedir, dansimetre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DANSİMETRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dansimetre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dansimetre kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dansimetre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yoğunlukölçer

