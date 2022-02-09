Dansın dozunu arttırdı, twerk sırasında eteği açıldı! Salon buz kesti! İşte, o anlar!
Ukrayna'da kutlanan bir düğünde, twerk dansı yapmak isteyen kadının eteği havalanarak açıldı. O anlarda salon buz keserken kendini tutamayanlar ise kahkahalar attı.
Ukrayna'da gerçekleşen bir düğünde sıra dışı bir olay yaşandı.
Düğünün en eğlenceli dakikalarında misafirler dansın dozunu arttırdı ve içlerinden bir kadın kendisini fazlaca müziğe kaptırdı.
HERKESİN İÇİNDE ETEĞİ AÇILDI
Kadın misafirin twerk sırasında eteğinin aniden açılması ile salonda büyük şaşkınlık yarattı. Genç kadın utanarak hiç bir şey olmamış gibi davrandı ve yerine oturdu. Ancak bu anlara tanıklık eden misafirler kahkahalarını engelleyemedi.