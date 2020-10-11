Dansözlü partide maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı!

Türkiye genelinde alınan kurallar çerçevesinde yasağı çiğneyen bir gece kulübünde akıllara durgunluk veren görüntüler ortaya çıktı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan bir grup kişi dansözler eşliğinde canlarını hiçe sayarak doyasıya eğlendi. O anlar ise kameralara böyle kaydedildi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin kapatılacağı bildirilmişti.

EĞLENCENİN DİBİNE VURDULAR

Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Şişli Mecidiyeköy’de dün ve bu gece skandal görüntüler yaşandı. Bir gece kulübünde korona virüs salgınına rağmen sözde eğlence adı altında bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Partiye katılanlar alkolün de etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Dansözlü partide çılgınca eğlenen grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını umursamadı.

POLİS MEKAN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Partiye katılanlar “bu kadarına da pes” dedirten o görüntüleri kaydedip sosyal medyada da paylaştı. Polis ve belediye ekipleri yasağa ve salgına rağmen kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçti.