Dante Cardozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dante Cardozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dante Cardozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dante Cardozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dante Cardozo 5 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dante Marcos Uriel Cardozo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dante Cardozo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Group yapmaktadır. Dante Cardozo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dante Cardozo'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dante Cardozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dante Cardozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dante Cardozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dante Cardozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Haziran 2021 yılında Almagro

1 Ocak 2023 yılında Villa Dálmine

Dante Cardozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dante Cardozo şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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