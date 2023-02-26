Dante Lyte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dante Lyte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dante Lyte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dante Lyte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dante Lyte 19 Ağustos 1997 tarihinde Toronto şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kanada,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Dante Alexander Lyte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dante Lyte Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dante Lyte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dante Lyte'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dante Lyte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dante Lyte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dante Lyte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dante Lyte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Härnösands FF

1 Temmuz 2021 yılında FC Bakhmaro

1 Şubat 2022 yılında FC Merani

Dante Lyte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dante Lyte şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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