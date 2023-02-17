Dante Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dante Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dante Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dante Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dante Silva 17 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dante Silva Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agrinzonis Sudamerica yapmaktadır. Dante Silva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dante Silva'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dante Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dante Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Dante Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dante Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında CA Güemes

31 Aralık 2023 yılında San Lorenzo II

Dante Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dante Silva şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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