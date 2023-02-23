Dante Stipica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dante Stipica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dante Stipica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dante Stipica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dante Stipica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dante Stipica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dante Stipica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dante Stipica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dante Stipica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dante Stipica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dante Stipica 30 Mayıs 1991 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dante Stipica şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dante Stipica Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UFMG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dante Stipica'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Dante Stipica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dante Stipica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dante Stipica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dante Stipica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2009 yılında Kastel Gomlica

30 Haziran 2009 yılında Hajduk U19

13 Ağustos 2010 yılında NK Solin

31 Aralık 2010 yılında Hajduk Split

31 Ocak 2011 yılında Zmaj Makarska

30 Haziran 2011 yılında Hajduk Split

15 Ağustos 2012 yılında Primorac 1929

30 Haziran 2013 yılında Hajduk Split

1 Temmuz 2018 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Pogon Szczecin

Dante Stipica kimdir

Dante Stipica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dante Stipica şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dante Stipica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dante Stipica nereli

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