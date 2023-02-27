Dany Camilo Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dany Camilo Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dany Camilo Almeida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dany Camilo Almeida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dany Camilo Almeida 12 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dany Camilo Almeida Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dany Camilo Almeida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dany Camilo Almeida'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dany Camilo Almeida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dany Camilo Almeida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dany Camilo Almeida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dany Camilo Almeida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rumelange U19

1 Temmuz 2017 yılında Elversberg U17

1 Ocak 2018 yılında Eint. Trier U17

1 Temmuz 2018 yılında US Rumelange

1 Temmuz 2021 yılında FC UNA Strassen

Dany Camilo Almeida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dany Camilo Almeida şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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F91 Düdelingen (2010-2016), US Rümelingen (2016/17), SV 07 Elversberg (2017), SV Eintracht Trier 05 (2018)

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