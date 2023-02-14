Dany Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dany Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dany Da Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dany Da Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dany Da Silva 2 Mart 1993 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsviçre,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dany Roger Bornand Da Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dany Da Silva Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dany Da Silva, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 3 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Dany Da Silva'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dany Da Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dany Da Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dany Da Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dany Da Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Team Vaud U16

1 Temmuz 2009 yılında Team Vaud U18

1 Temmuz 2010 yılında Yverdon Sport

1 Temmuz 2013 yılında Le Mont LS

15 Temmuz 2014 yılında FC Sion

15 Temmuz 2015 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2017 yılında Yverdon Sport

1 Temmuz 2018 yılında Lausanne-Sport

3 Eylül 2020 yılında Stade-Lausanne

15 Şubat 2022 yılında FC Bulle

30 Haziran 2022 yılında Stade-Lausanne

Dany Da Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dany Da Silva şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Team Vaud (-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.