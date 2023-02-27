Dany De Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dany De Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dany De Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dany De Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dany De Sousa 8 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Dany de Sousa Xavier şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dany De Sousa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dany De Sousa'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dany De Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dany De Sousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dany De Sousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dany De Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2018 yılında Jeun. Esch U19

1 Temmuz 2019 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2021 yılında Mondercange

Dany De Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dany De Sousa şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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