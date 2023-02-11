Dany Edjoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dany Edjoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dany Edjoo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dany Edjoo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dany Edjoo 18 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dany Edjoo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dany Edjoo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dany Edjoo'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dany Edjoo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dany Edjoo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Dany Edjoo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dany Edjoo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2023 yılında Brown Adrogué

Dany Edjoo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dany Edjoo şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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