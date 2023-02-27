Dany Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dany Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dany Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dany Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dany Rodrigues 10 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. Portekiz,Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Dany Rodrigues da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dany Rodrigues Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dany Rodrigues, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dany Rodrigues'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dany Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dany Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dany Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dany Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2014 yılında US Mondorf

30 Haziran 2015 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2015 yılında Munsbach

30 Haziran 2016 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2016 yılında Hamm Benfica

1 Temmuz 2021 yılında US Mondorf

Dany Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dany Rodrigues şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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