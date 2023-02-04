Danylo İgnatenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danylo İgnatenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danylo İgnatenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danylo İgnatenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danylo İgnatenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danylo İgnatenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danylo İgnatenko

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danylo İgnatenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danylo İgnatenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danylo İgnatenko 13 Mart 1997 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Ukrayna uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ігнатенко Данило Ігорович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danylo İgnatenko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Danylo İgnatenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danylo İgnatenko'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danylo İgnatenkoboyu ve yaşı kaç

Danylo İgnatenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Danylo İgnatenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Danylo İgnatenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danylo İgnatenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Metalurg Z.

24 Ocak 2016 yılında Shakhtar II

23 Şubat 2018 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2018 yılında Shakhtar II

30 Ağu 2018 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2019 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2019 yılında Ferencváros

31 Aralık 2019 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2020 yılında Shakhtar D.

9 Şubat 2020 yılında FK Mariupol

1 Ekim 2020 yılında Shakhtar D.

2 Ekim 2020 yılında SK Dnipro-1

29 Ocak 2022 yılında Shakhtar D.

30 Ocak 2022 yılında G. Bordeaux

30 Haziran 2022 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2022 yılında G. Bordeaux

Danylo İgnatenko kimdir

Danylo İgnatenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danylo İgnatenko şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Danylo İgnatenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 14 numaralı formasıyla 8 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danylo İgnatenko nereli

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