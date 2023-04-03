Danylo İzotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danylo İzotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danylo İzotov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Danylo İzotov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Danylo İzotov 8 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ізотов Данило Олексійович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Danylo İzotov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danylo İzotov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vorskla Poltava U19 futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Danylo İzotov'nin Vorskla Poltava U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Danylo İzotov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Danylo İzotov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Danylo İzotov şuan Vorskla Poltava U19 takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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