Danylo Kondrakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danylo Kondrakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danylo Kondrakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danylo Kondrakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danylo Kondrakov 19 Ocak 1998 tarihinde Lugansk şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кондраков Данило Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danylo Kondrakov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trident Consulting yapmaktadır. Danylo Kondrakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danylo Kondrakov'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danylo Kondrakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danylo Kondrakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danylo Kondrakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danylo Kondrakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Rosso Nero Z.

1 Ocak 2017 yılında Skala Stryi U19

21 Temmuz 2017 yılında Zirka II

29 Eylül 2017 yılında Zirka

1 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

4 Nisan 2019 yılında Rukh Vynnyky

26 Temmuz 2022 yılında Suduva

24 Ocak 2023 yılında Pirin

Danylo Kondrakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danylo Kondrakov şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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