Danylo Kucher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danylo Kucher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danylo Kucher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danylo Kucher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danylo Kucher 25 Ocak 1997 tarihinde Kryvyi Rig, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кучер Данило Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danylo Kucher Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danylo Kucher, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ingulets Petrove futbol takımında oynamaktadır. Ingulets Petrove takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Danylo Kucher'nin Ingulets Petrove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danylo Kucher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danylo Kucher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danylo Kucher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danylo Kucher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2014 yılında Dnipro U19

1 Ocak 2016 yılında Dnipro II

1 Temmuz 2016 yılında Dnipro

27 Mart 2018 yılında Girnyk KR

17 Şubat 2019 yılında Daugavpils

24 Ocak 2020 yılında RFS

27 Temmuz 2021 yılında FK Minaj

1 Ocak 2022 yılında Ingulets

Danylo Kucher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danylo Kucher şuan Ingulets Petrove takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danylo Kucher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kryvbas Kryvyi Rig

Ukrayna U20 takımında 23 numaralı formasıyla 5 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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