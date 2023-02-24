Danylo Ryabenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danylo Ryabenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danylo Ryabenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danylo Ryabenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danylo Ryabenko 9 Ekim 1998 tarihinde Makiivka, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Рябенко Данило Романович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danylo Ryabenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danylo Ryabenko, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 4 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Danylo Ryabenko'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danylo Ryabenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danylo Ryabenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danylo Ryabenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danylo Ryabenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2017 yılında Stal Kamyanske

28 Ağustos 2018 yılında Lori Vanadzor

1 Temmuz 2019 yılında ZSKA Dushanbe

4 Şubat 2020 yılında Mezőkövesd

Danylo Ryabenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danylo Ryabenko şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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