Danylo Tuzenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danylo Tuzenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danylo Tuzenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Danylo Tuzenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Danylo Tuzenko 4 Aralık 2003 tarihinde Novomoskovsk, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Тузенко Данило Тарасович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Danylo Tuzenko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danylo Tuzenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vorskla Poltava U19 futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava U19 takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Danylo Tuzenko'nin Vorskla Poltava U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Danylo Tuzenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Danylo Tuzenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Ağustos 2020 yılında Zorya U19
21 Ağustos 2022 yılında Vorskla U19
Danylo Tuzenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Danylo Tuzenko şuan Vorskla Poltava U19 takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
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