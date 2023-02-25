Daochi Ye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daochi Ye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daochi Ye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daochi Ye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daochi Ye 29 Nisan 2001 tarihinde Quzhou, Zhejiang şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 叶道驰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daochi Ye Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danman Sports yapmaktadır. Daochi Ye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 20 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Daochi Ye'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Daochi Ye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daochi Ye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daochi Ye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daochi Ye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında HN SSLM U19

28 Şubat 2021 yılında NT Zhiyun U21

20 Nisan 2022 yılında NT Zhiyun

Daochi Ye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daochi Ye şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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