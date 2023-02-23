Daouda Bamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daouda Bamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daouda Bamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daouda Bamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daouda Bamba 5 Mart 1995 tarihinde Dabou şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fildişi Sahili,Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Daouda Karamoko Bamba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daouda Bamba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Scouting AS yapmaktadır. Daouda Bamba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Daouda Bamba'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daouda Bamba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/daoudabambaa/

http://www.facebook.com/karamokodaoudinho.bamba

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Daouda Bamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daouda Bamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daouda Bamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daouda Bamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2013 yılında Kongsvinger

31 Aralık 2013 yılında Sp. Consultant

1 Şubat 2014 yılında Kristiansund

15 Ağustos 2018 yılında Brann

27 Temmuz 2021 yılında Altay SK

28 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

3 Ağustos 2022 yılında CSKA-Sofia

Daouda Bamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daouda Bamba şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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