Daouda Doumbia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daouda Doumbia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daouda Doumbia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daouda Doumbia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daouda Doumbia 1 Ocak 2002 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daouda Doumbia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daouda Doumbia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés B futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daouda Doumbia'nin Deportivo Alavés B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daouda Doumbia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daouda Doumbia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daouda Doumbia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daouda Doumbia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında San Ignacio

1 Temmuz 2022 yılında Depor. Alavés B

Daouda Doumbia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daouda Doumbia şuan Deportivo Alavés B takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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