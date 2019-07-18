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  3. Daphne Joy gazetecilere frikik vermemek için büyük çaba sarfetti

Daphne Joy gazetecilere frikik vermemek için büyük çaba sarfetti

32 yaşında ünlü model Daphne Joy, ailesiyle çıktığı tatilde giydiği ince ipli bikini ile denize girmekte zorlandı. Magazincileri fark eden ünlü model frikik vermemek pareo giydi

Daphne Joy gazetecilere frikik vermemek için büyük çaba sarfetti 1112

32 yaşındaki Filipinler doğumlu ünlü model, Kosta Rika'da ailesiyle tatil yaparken görüntülendi.