Daphne Joy gazetecilere frikik vermemek için büyük çaba sarfetti 32 yaşında ünlü model Daphne Joy, ailesiyle çıktığı tatilde giydiği ince ipli bikini ile denize girmekte zorlandı. Magazincileri fark eden ünlü model frikik vermemek pareo giydi

1 12 32 yaşındaki Filipinler doğumlu ünlü model, Kosta Rika'da ailesiyle tatil yaparken görüntülendi.