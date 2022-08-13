Dar gelirli ailelere müjde! E-devlet üzerinden yapılacak olan başvuru devlet desteğine hak kazanabilirsiniz!

Devletin ekonomik durumun zor olduğu bu günlerde vatandaşlara yönelik yapmış olduğu çalışmalar deva ediyor. Özellikle dar gelirli vatandaşların bu durumdan en az bir şekilde etkilnemesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi içn yapılan maddi destek yardımlarına bir yenisi daha eklendi.

DAR GELİRLİ AİLELER BELİRLENİP DESTEK SAĞLANIYOR

Dar gelirli ve çeşitli sebeplerden dolayı ekonomik olarak kalkınmakta zorluk çeken aileler için yapılacak olan yardımlar Aile Destek Programı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından E-devlet üzerinde TC kimlik no ile başvuru yapılarak veriliyor. Maddi desteği almaya hak kazanan aileler E-devlet üzerinden görüntülenebiliyorken ödemeler PTT üzerinden yapılıyor.

Başvuru sonuçalrı E-devlet üzerinden görüntülenebildiği gibi telefonlara gelecek olan kısa mesajlar ile de vatandaşlar bilgilendirilebiliyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Maddi destek programından faydalanabilmek için;

E-devlete girdikten sonra Hizmetler adlı kategori seçilmelidir ardından Aile Destek Paketi adlı kutucuğa basarak başvuru formu doldurulmalıdır.

Yapılan başvurular 1 ay içerisinde sonuçlanabilmektedir.