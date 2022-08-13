Dar gelirli ailelere müjde! E-devlet üzerinden yapılacak olan başvuru devlet desteğine hak kazanabilirsiniz!

Devletin dar gelirli aileler için uyguladığı maddi destek programları devam ediyor. Başvuru halinde hak kazanan ailelere 500 lira nakit yardım yapılacak. İşte detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Dar gelirli ailelere müjde! E-devlet üzerinden yapılacak olan başvuru devlet desteğine hak kazanabilirsiniz!

Devletin ekonomik durumun zor olduğu bu günlerde vatandaşlara yönelik yapmış olduğu çalışmalar deva ediyor. Özellikle dar gelirli vatandaşların bu durumdan en az bir şekilde etkilnemesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi içn yapılan maddi destek yardımlarına bir yenisi daha eklendi.

Dar gelirli ailelere müjde! E-devlet üzerinden yapılacak olan başvuru devlet desteğine hak kazanabilirsiniz!

DAR GELİRLİ AİLELER BELİRLENİP DESTEK SAĞLANIYOR

Dar gelirli ve çeşitli sebeplerden dolayı ekonomik olarak kalkınmakta zorluk çeken aileler için yapılacak olan yardımlar Aile Destek Programı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından E-devlet üzerinde TC kimlik no ile başvuru yapılarak veriliyor. Maddi desteği almaya hak kazanan aileler E-devlet üzerinden görüntülenebiliyorken ödemeler PTT üzerinden yapılıyor.

Dar gelirli ailelere müjde! E-devlet üzerinden yapılacak olan başvuru devlet desteğine hak kazanabilirsiniz!

Başvuru sonuçalrı E-devlet üzerinden görüntülenebildiği gibi telefonlara gelecek olan kısa mesajlar ile de vatandaşlar bilgilendirilebiliyor.

Dar gelirli ailelere müjde! E-devlet üzerinden yapılacak olan başvuru devlet desteğine hak kazanabilirsiniz!

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Maddi destek programından faydalanabilmek için;

E-devlete girdikten sonra Hizmetler adlı kategori seçilmelidir ardından Aile Destek Paketi adlı kutucuğa basarak başvuru formu doldurulmalıdır.

Yapılan başvurular 1 ay içerisinde sonuçlanabilmektedir.

Dar gelirli ailelere müjde! E-devlet üzerinden yapılacak olan başvuru devlet desteğine hak kazanabilirsiniz!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Araç sahiptlerine kötü haber! Motorin yeni zam kapıda! O tarihten itibaren geçerli olacak!
Araç sahiptlerine kötü haber! Motorin yeni zam kapıda! O tarihten itibaren geçerli olacak!
Dünya Altın Konseyi listeyi açıkladı: Türkiye'nin sırasına inanamayacaksınız! İşte en çok altın rezervi bulunan ülkeler...
Dünya Altın Konseyi listeyi açıkladı: Türkiye'nin sırasına inanamayacaksınız! İşte en çok altın rezervi bulunan ülkeler...
Bakan Kirişçi müjdeyi verdi: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda
Bakan Kirişçi müjdeyi verdi: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda
Son dakika | Bakan Nebati'den konut fiyatı açıklaması: Fiyat artışlarını mercek altına aldık, gereken neyse yapacağız
Son dakika | Bakan Nebati'den konut fiyatı açıklaması: Fiyat artışlarını mercek altına aldık, gereken neyse yapacağız
Yarım asırlık fıstık ağacını göz göre göre kestiler! Ak Partili Hamza Dağ'dan İzmir Büyükşehir'e tepki! "Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar?"
Yarım asırlık fıstık ağacını göz göre göre kestiler! Ak Partili Hamza Dağ'dan İzmir Büyükşehir'e tepki! "Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar?"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hacı Bektaşı Veli'yi anma töreninde! Toplu şekilde temelleri atılan Cemevleri'nin açılış törenleri gerçekleştirilecek!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hacı Bektaşı Veli'yi anma töreninde! Toplu şekilde temelleri atılan Cemevleri'nin açılış törenleri gerçekleştirilecek!
KYK yurtlarında görülen yabancı kişiler ile algı yaratılmaya çalışılmıştı! O görüntüler sonrası Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden açıklama!
KYK yurtlarında görülen yabancı kişiler ile algı yaratılmaya çalışılmıştı! O görüntüler sonrası Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden açıklama!
Vatandaşlar 6'lı masa için yemek menüsü hazırladı! Açılan pankart Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözünden kaçmadı! "Ye yiyebildiğin kadar"
Vatandaşlar 6'lı masa için yemek menüsü hazırladı! Açılan pankart Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözünden kaçmadı! "Ye yiyebildiğin kadar"
Fatih Portakal CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni fena patlattı! Görüntüleri paylaşıp tepki gösterdi! "Laf boş, görüntü gerçek"
Fatih Portakal CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni fena patlattı! Görüntüleri paylaşıp tepki gösterdi! "Laf boş, görüntü gerçek"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu! Piyasalarda indirime gidileceğini duyurdu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu! Piyasalarda indirime gidileceğini duyurdu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 9 il için sağanak yağış uyarısı! Ani sel ve su vaskınlarına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 9 il için sağanak yağış uyarısı! Ani sel ve su vaskınlarına dikkat!
Ümit Özdağ'ın o paylaşımını Vali Davut Gül yalanladı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı topa tuttu! "Sen insan değilsin"
Ümit Özdağ'ın o paylaşımını Vali Davut Gül yalanladı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı topa tuttu! "Sen insan değilsin"