Dar gelirlilerinin elektrik, doğalgaz ve su borçlarını devlet ödeyecek! İşte şartlar ve detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz gün katıldığı NTV canlı yayınında dar gelirli vatandaşlar için iki destek projesinin hazırlandığını açıklamıştı.



Söz konusu destek paketinin detayları belli oldu:



-Elektrik, su, doğal gaz borçlarının bir kısmını devlet karşılayacak.



-Dar gelirlilerin icralık borçları tasfiye edilecek. 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu tasfiye edilecek.



-Yaklaşık 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar borcu icradan düşecek.



Detaylar gelecek...