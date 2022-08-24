Dar gelirlilerinin elektrik, doğalgaz ve su borçlarını devlet ödeyecek! İşte şartlar ve detaylar...

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı dar gelirleriyle destek paketinin detayları belli oldu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Dar gelirlilerinin elektrik, doğalgaz ve su borçlarını devlet ödeyecek! İşte şartlar ve detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz gün katıldığı NTV canlı yayınında dar gelirli vatandaşlar için iki destek projesinin hazırlandığını açıklamıştı.

Söz konusu destek paketinin detayları belli oldu:

-Elektrik, su, doğal gaz borçlarının bir kısmını devlet karşılayacak.

-Dar gelirlilerin icralık borçları tasfiye edilecek. 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu tasfiye edilecek.

-Yaklaşık 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar borcu icradan düşecek.

Detaylar gelecek...

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Vatandaşın cebini yakacak haber! "Domatesin kilosu 50 lira olacak!"
Vatandaşın cebini yakacak haber! "Domatesin kilosu 50 lira olacak!"
220 bin TL'ye Renault Clio! Şaka değil gerçek! Hem de sıfır model!
220 bin TL'ye Renault Clio! Şaka değil gerçek! Hem de sıfır model!
Emekli promosyonu alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun, bu tarih kaçarsa canınız çok sıkılır! 7 bin 250 TL ödeme için son günler
Emekli promosyonu alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun, bu tarih kaçarsa canınız çok sıkılır! 7 bin 250 TL ödeme için son günler
Altını durdurabilene aşk olsun! Düşük fiyattan altın alan yatırımcı dört köşe! İşte güncel altın fiyatları
Altını durdurabilene aşk olsun! Düşük fiyattan altın alan yatırımcı dört köşe! İşte güncel altın fiyatları
Masterchef Türkiye kızışıyor! İki takım arasındaki rekabette makas daraldı, ortam gerildi
Masterchef Türkiye kızışıyor! İki takım arasındaki rekabette makas daraldı, ortam gerildi
İstanbullunun yürüyen merdiven, asansör çilesi bitmiyor! AK Partili Tevfik Göksu, İBB'yi topa tuttu: "Maalesef kapasiteleri bu kadar!"
İstanbullunun yürüyen merdiven, asansör çilesi bitmiyor! AK Partili Tevfik Göksu, İBB'yi topa tuttu: "Maalesef kapasiteleri bu kadar!"
İzlanda'da radyoyu açan YouTuber şoke oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda” şarkısı çaldı
İzlanda'da radyoyu açan YouTuber şoke oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda” şarkısı çaldı
Bakan Karaismailoğlu Cumhur İttifakı'nın adayını açıkladı! Türkiye'nin dünyadaki yerini anlattı! "Türkiye, sözü dinlenen, itibar edilen ülke haline geldi"
Bakan Karaismailoğlu Cumhur İttifakı'nın adayını açıkladı! Türkiye'nin dünyadaki yerini anlattı! "Türkiye, sözü dinlenen, itibar edilen ülke haline geldi"
Muğla Marmaris'te feci kaza! Safari turu kötü bitti: 5 ölü, 6 yaralı
Muğla Marmaris'te feci kaza! Safari turu kötü bitti: 5 ölü, 6 yaralı
Üniversiteyi kazananlara müjde! Belediye kesenin ağzını açtı: Lisans mezunu 3 bin, önlisans mezunu 2 bin lira burs alacak!
Üniversiteyi kazananlara müjde! Belediye kesenin ağzını açtı: Lisans mezunu 3 bin, önlisans mezunu 2 bin lira burs alacak!
Zaman yolcusu, 2024 yılına kadar olacak felaketleri tek tek saydı: Kasırga, mega tsunami ve asit yağmuru... "Aksi takdirde yıkıcı olacak"
Zaman yolcusu, 2024 yılına kadar olacak felaketleri tek tek saydı: Kasırga, mega tsunami ve asit yağmuru... "Aksi takdirde yıkıcı olacak"