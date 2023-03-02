Dara Dada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dara Dada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dara Dada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dara Dada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dara Dada 1 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Michael Oluwadara Dada-Anité şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dara Dada Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Campeador Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hemel Hempstead Town futbol takımında oynamaktadır. Hemel Hempstead Town takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dara Dada'nin Hemel Hempstead Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dara Dada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dara Dada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Barking
30 Haziran 2020 yılında Staines Town FC
1 Temmuz 2020 yılında St. Albans City
1 Temmuz 2021 yılında Chelmsford
4 Temmuz 2022 yılında Hemel
Dara Dada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dara Dada şuan Hemel Hempstead Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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