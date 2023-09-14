Darbe girişimiyle yargılanan sanıklar yeniden hakim karşısında

Yargıtay'ın, Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin bozma kararlarının ardından eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur...

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Darbe girişimiyle yargılanan sanıklar yeniden hakim karşısında

Yargıtay'ın, Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin bozma kararlarının ardından eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ile ve Albay Ahmet Üzer tekrar hakim karşısına çıktı. Görülen duruşmada mahkeme heyeti, Yargıtay kararında belirtilen "Silahlı terör örgütü yönetme" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 222 sanığın yargılandığı davada Yargıtay, verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin onama ve bozma kararları almıştı. Alınan karar çerçevesinde darbe girişimiyle yargılanan sanıklardan eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ile ve Albay Ahmet Üzer tekrar hakim karşısına çıktı. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Yargıtay'ın ilamının okunmasının ardından duruşma başladı. Duruşmaya sanıklar bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz hakkı verilen sanık Uğur Coşkun, Yargıtay'ın silahlı terör örgütü yöneticiliğine ilişkin kararı bozmasına yönelik bir diyeceğinin olmadığını, sanık Ahmet Üzer ise örgüt üyesi olmadığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, bahse konu olan olaya ilişkin sanıklar hakkında Yargıtay kararında belirtilen "Silahlı terör örgütü yönetme" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Yargıtay'ın kararına ilişkin dava yeniden görülecek

Sakarya'da 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında 3 Nisan 2017 tarihinde 222 sanık yargılanmaya başlamıştı. Yargılama süresince sanıklar, avukatları ile bazı müşteki vekilleri hususa ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'nin, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararlarını onamasının ardından dosyayı temyize götürdü. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin verdiği kararın temyiz incelemesini bitirdi.

Ne olmuştu

Yapılan inceleme çerçevesinde mahkeme "Anayasayı ihlal" suçunda eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve Albay Ahmet Üzer'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını, sanıklardan Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasını onarken, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu. Ayrıca 3. Ceza Dairesi "Anayasayı ihlal" suçundan 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onadı. Mahkeme, 94 sanık hakkındaki "Anayasa'yı ihlal" suçundan beraat kararları ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyetleri bozdu. 3. Ceza Dairesi ise darbe girişimine ilişkin "Anayasayı ihlal" suçundan beraat eden 26 sanık ile "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanan 52 sanık hakkındaki hükmü, kanunsuz emirler doğrultusunda valiliği ele geçirmek, ateş emri vermek gibi eylemlerle suçu "müşterek fail" olarak gerçekleştirmeleri sebebiyle "Anayasa'yı ihlal" suçundan mahkumiyete karar verilmesi gerektiği dikkate alınmadığı için hukuka uygun bulmadı.

Ayrıca 3. Ceza Dairesi, Uğur Coşkun'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği', Ahmet Üzer, Bahri Gürhan, Ümit Ahlat, Emre Metin ve Adem Kapucu'ya "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen cezaları, "Anayasa'yı ihlal" suçunun tüm unsurlarıyla gerçekleştiği somut olayda sanıkların ayrıca bu suçlardan cezalandırılma imkanı bulunmadığı için ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği için bozdu.

Yeniden hakim karşısına çıkacaklar

Bu çerçevede, Yargıtay tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Yargıtay'ın verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin onama ve bozma kararlarının ardından darbe girişimiyle yargılanan sanıklar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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