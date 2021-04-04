Darbe imalı bildiriye bir tepki de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan!

Hükümeti ve TSK'yı hedef alan bildiriye tepkiler ardı ardına geliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Deniz Kuvvetlerinden emekli 103 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yaparak darbe imalı bir bildiriye sert çıktı.

Bakan Selçuk, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Ülkemizde halen vesayetin telaffuz ediliyor olması demokrasi adına utanç verici. Millet egemenliği ortak bildirimiz, ortak gücümüzdür."

Bakanlardan 103 amiralin Montrö bildirisine sert tepki

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