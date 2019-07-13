Darbe teşebbüsünde yaralanlara Başkan Çelik’ten ziyaret

15 Temmuz darbe teşebbüsünde Sakarya Valiliği önünde darbeci askerler tarafından vurulan gazileri Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ziyaret etti.

Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, 15 Temmuz 2016 yılında milli birlik ve bütünlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik yapılan hain darbe girişiminde Sakarya Valiliği önünde mücadele verirken yaralanarak gazi olan Ali Kasımoğlu ve Habip Küçükkara'yı ziyaret etti.

Darbe girişiminin en yoğun yaşandığı illerden biri olan Sakarya'da yaşanan anları hiç unutmadıklarını aktaran Çelikel, "Mücadelenin şehrinde yaşıyoruz. Hamdolsun milletimiz iradesini her zaman korumuştur, korumaya da devam edecektir. Vatan aşkı ile darbecilere dur diyen hemşehrilerimiz, kahraman gazilerimizle gurur duyuyoruz. Rabbim bir daha böylesi acı günleri bizlere yaşatmasın" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kasımoğlu ve Küçükkara ise, Başkan Yardımcısı Çelikel'e teşekkür ederek, "Vatan varsa biz de varız. Biz vatan bilinci ile büyütüldük. Ailemizden vatan sevgisini öğrendik, 15 Temmuz'un da bir vatan mevzusu olduğu bilinci ile hareket ederek meydanlara indik. Bugün olsa yine çıkarız" dedi.

Kaynak: İHA