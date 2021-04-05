Darbeci Amirallere destek veren CHPli Aykut Erdoğdu: İktidarı TRT'de, canlı yayında yargılayacağız!

104 emekli amiral tarafından geçtiğimiz gece yayımlanarak darbe imalarında bulunulan bildiriye tepkiler ülke genelinde devam ederken ana muhalefet partisi CHP'den de amirallere desteğin ardı arkası kesilmiyor. Türkiye'nin iki gündür ana gündem konusu haline gelen ve Kanal İstanbul projesinin, Türkiye'nin boğazlar üzerindeki haklarını tehlikeye sokacağını iddia eden bildiriye destek veren CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, seçilmiş iktidara karşı dkandal ifadeler kullandı.

"VATANA İHANET SUÇLAMASI"

Darbe imacısı emekli amiraller için 'Allah hepsinden razı olsun' ifadelerini kullanarak onlara destek olan Erdoğdu, Bizim TV'den Lale Özan Arslan'ın programında, 104 amiralin milli iradeyi ayaklar altına alarak yayımladığı bildiri ile ilgili soruları yanıtladı. Bu esnada seçilmiş iktidar partisi AK Parti hakkında da skandal ifadeler kullanan Erdoğdu, "Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin vatana ihanet etmesin. Vatana ihanet edenlerin ne hale düştüğünü hekes görsün." şeklinde konuştu.

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"EFKARINIZ VARSA BÖLÜŞÜRÜZ"

Bildiri yayımlayan amirallere yönelik olarak 'Allah razı olsun' ifadelerini kullanan Erdoğdu, darbeci emeklilere desteğini vurgulamaktan kaçınmayarak, "Askerlere şunu söylüyorum (Amirallere); Allah sizden razı olsun bir ömür verdiniz bizim güvenliğimiz için. Aykut kardeşiniz de CHP de sizleri bunlara yedirecek değil. Memleketi hep beraber düşünelim. Efkarınız varsa da bölüşürüz." ifadelerini kullandı.

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